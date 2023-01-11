Курские школьники примут участие в заключительном этапе Всероссийского конкурса о родине

Цель конкурса - заинтересовать школьников историей родного края Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Стали известны итоги регионального этапа конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». Цель конкурса - заинтересовать школьников историей родного края, привлечь к изучению его культурного наследия и национальных традиций народов России.

Победу одержали пять юных курян:

- в номинации «Эко-традиции» лауреатом I степени стала Ксения Пылева, ученица школы № 60 имени Героев Курской битвы, а воспитанница Дворца детского творчествa Злата Железнякова - лауреатом III степени;

- в номинации «Эко-журналистика» лауреатами II степени стали Максим Бутусов, Марина Болдырева и Арина Ромашова, которые обучаются в Доме детского творчества Железнодорожного округа.

Работы победителей во всех номинациях направлены для участия в заключительном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос».