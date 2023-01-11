В Курске автомобиль сбил 51-летнюю женщину

Женщину доставили в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 10 января примерно в 22:30, на улице Ольшанского. В региональном УГИБДД рассказывают, 21-летний водитель, управляя автомобилем "Киа Спортейдж", сбил 51-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 10 января на территории Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 10:20 на улице Мичурина, поселка Пригородный, Обоянского района. По предварительным данным, 66-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Duster", не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП 40-летняя женщина-пассажир и 67-летний пассажир получили ранения и были доставлены в больницу.