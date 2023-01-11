В Курске оборудуют три места для крещенских купаний

У каждой купели организуют места для обогрева и переодевания Фото: Архив "КП"

Совсем скоро куряне отметят Крещения. В городской администрации уже рассказали о специальных местах для крещенских купаний, которые оборудуют в этом году в Курске.

Всего будет три таких места. По данным мэрии, официально купели организуют на Ермошкином озере, Боевой даче и реке Тускарь на пляже «Городской».

Безопасность курян в период крещенских купаний будут обеспечивать полицейские, медики и спасатели. В ночь с 18 на 19 января у каждой купели организуют места для обогрева и переодевания.