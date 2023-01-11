Под Курском на пожаре пострадал мужчина

Пожарные спасли двух человек Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 11 января в 01:34. Горел дом на улице Мира в Железногорске.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 01:52, справиться с огнем удалось в 01:56.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире выгорела комната, повреждена мебель, домашние вещи. Пожарные спасли двух человек, из них пострадал 62-летний мужчина, он доставлен в больницу, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 24 человека и семь единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».