11 января в Курской области будет до -17

В регионе будет морозно Фото: Даниил НАЙХИН

11 января в регионе будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура - ночью 12-17°, днем 7-12° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 5000 – 7000 метров.

В холодную погоду стоит избегать тесной и влажной одежды и обуви, а также переутомления, голода, вынужденного длительного неподвижного и неудобного положения. Факторы риска - если у вас уже была холодовая травма, ослабленный болезнью организм, хронические заболевания сосудов нижних конечностей и сердечно-сосудистой системы, курение и употребление алкоголя.

Важное правило - не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают.