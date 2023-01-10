В Курске из-за пожара в гараже спасатели эвакуировали трех человека

Загорелся гараж в жилом доме Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 10 января в 05:48. Горел гараж на улице Черняховского.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить возгорание.

- В результате пожара в гараже, расположенном в жилом двухэтажном кирпичном доме с мансардой, сгорели вещи на площади восемь квадратных метров. Был спасен один человек и еще трое граждан были эвакуированы, - сообщают в региональном ГУ МЧС.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».