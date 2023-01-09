Курянин обворовал бывшую сожительницу

Мужчина уже был до этого судим Фото: Светлана ВОЛКОВА

Хомутовский районный суд приговорил 49-летнего мужчину к принудительным работам за кражу золотых и серебряных украшений у бывшей сожительницы.

Суд выяснил, что в июле 2022 года прежде судимый безработный мужчина через приоткрытое пластиковое окно забрался в квартиру своей бывшей 57-летней подруги и украл оттуда украшения на 58 тысяч рублей.

Суд признал его виновным по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище). Наказание назначил - полтора года принудительных работ с удержанием 15 % заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, добавили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.