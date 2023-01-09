Под Курском загорелся деревянный дом

Никто не пострадал Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 9 января в 09:01. Горел дом В деревне Артюховка, Октябрьского района.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить пожар.

- В деревянном, доме размером 120 квадратных метров повреждена кровля дома и внутренние помещения на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар тушили 19 человек и восемь единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».