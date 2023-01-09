На Рождество в Курске прошел 445 обед для бездомных

Меню было праздничное Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

8 января в Курске прошел юбилейный 445 обед для бездомных. Он получился праздничный - был приурочен к Рождеству, поэтому и меню составили особенное.

- Раздавали: суп,картофельное пюре,салат «Сельдь под шубой», жаренную курицу ,шаурму ,пиццу ,пирожные ,мандарины и чай, - рассказали организаторы мероприятия. - В морозы наше меню всегда более калорийное и порции в разы больше. Часть наших подопечных живет на улице или в неотапливаемых помещениях, поэтому мы стараемся сделать все, что в наших силах, чтобы люди не замерзли.

Помимо этого, в честь праздника всем участникам обеда раздали сладкие подарки.