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НовостиОбщество9 января 2023 7:46

На Рождество в Курске прошел 445 обед для бездомных

В честь праздника всем раздали сладкие подарки
Кристина ГОРБАТЕНКО
Меню было праздничное

Меню было праздничное

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

8 января в Курске прошел юбилейный 445 обед для бездомных. Он получился праздничный - был приурочен к Рождеству, поэтому и меню составили особенное.

- Раздавали: суп,картофельное пюре,салат «Сельдь под шубой», жаренную курицу ,шаурму ,пиццу ,пирожные ,мандарины и чай, - рассказали организаторы мероприятия. - В морозы наше меню всегда более калорийное и порции в разы больше. Часть наших подопечных живет на улице или в неотапливаемых помещениях, поэтому мы стараемся сделать все, что в наших силах, чтобы люди не замерзли.

Помимо этого, в честь праздника всем участникам обеда раздали сладкие подарки.