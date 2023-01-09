Под Курском горел автомобиль

Причину пожара выясняют Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 9 января в 07:57. Горел легковой автомобиль в деревне Сапогово Курского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи. По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар. Загорание было локализовано в 08:07, справиться с огнем удалось в 08:09.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, в результате пожара в автомобиле «Лада Приора» огнем поврежден багажный отсек. Никто не пострадал.

Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».