В Курске работает "горячая линия" по просрочке

Специалисты проконсультируют по качеству и безопасности продуктов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Роспотребнадзоре Курской области «горячая линия» по вопросам качества и безопасности, условий хранения и сроков годности пищевых продуктов продолжит свою работу до 8 января 2023 года.

Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы потребителей, касающиеся сроков годности, условий хранения и реализации пищевой продукции, требований к маркировке, к качеству и безопасности, помогут в оформлении претензии в адрес продавца.

Консультацию можно получить в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00), позвонив по телефону Управления Роспотребнадзора в Курске - (4712) 58-71-86.

Напоминаем также, что в круглосуточном режиме работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).