За праздники жители Курска 770 раз вызвали врача на дом

Нагрузка на врачей, принимающих пациентов в поликлинике, составила от восьми до 33 человек в день Фото: Светлана ВОЛКОВА

В дни новогодних праздников, с 31 декабря по 3 января, во взрослых поликлиниках Курска приняли 770 вызовов врача на дом. Меньше всего вызовов поступило 1 января – 108, больше всего 3 января – 282.

- Такую ситуацию прогнозировали заранее, поэтому количество терапевтов для работы на вызовах было заранее увеличено. В эти дни на каждого врача приходилось от 13 до 17 вызовов на дом в день, - сказали администрации региона.

В поликлиники города за четыре дня обратилось 1459 человек. Причем, 3 января за медицинской помощью обратилось в два с половиной раза больше пациентов, чем днем ранее.

Количество врачей для приема пациентов также было заблаговременно увеличено. Нагрузка на врачей, принимающих пациентов в поликлинике, составила от восьми до 33 человек в день.