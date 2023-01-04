5 января в Курской области будет до +3

В регионе обещают морозы на Рождество Фото: Даниил НАЙХИН

5 января в регионе будет облачно. Ночью местами небольшой снег. Днем пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах с мокрым снегом и дождем. Днем местами гололедица, налипание мокрого снега. Ветер ночью западной четверти 6-11, днем южной четверти 9-14 метров в секунду. Температура - ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 1000 – 3000 метров.

В Курской области будет постепенно холодать. Так, в ночь на 7 января с -1 резко похолодает до -16. Ночью с 7 на 8 января синоптики и вовсе обещают до -17 градусов. Настоящие зимние морозы будут держаться и 8 января.

Из-за резкого перепада температур может ухудшиться самочувствие, поэтому медики советуют быть внимательными к своему состоянию в эти дни.