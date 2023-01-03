В Курске автомобиль сбил подростка

Девочку доставили в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 31 декабря примерно в 15:05 на улице Сумской. В региональном УГИБДД рассказывают, 37-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21150, сбил 12-летнюю девочку-пешехода.

В результате ДТП девочка получила ранения и была доставлена в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего с 31 декабря по 2 января на территории Курской области зарегистрировано 12 ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 1 января примерно в 07:20 на Кривецком переулке. По предварительным данным, пьяный 22-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», не справился с управлением и врезался в световую опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель получил ранения и был доставлен в больницу.