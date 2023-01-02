В Курске горела квартира на Гагарина

В 17:40 2 января в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в двухкомнатной квартире в многоквартирном жилом доме на улице Гагарина, д. 3 «А» Курска.

На место происшествия выезжали пожарные спасатели 6 ПСЧ.

Огонь потушили в 17:47.

В квартире сгорели вещи, сообщили в МЧС региона. Сотрудники пожарной охраны МЧС России из квартиры эвакуировали двух жильцов.

Ущерб и причину пожара устанавливают.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.