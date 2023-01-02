Курянин на Новый год попал под домашний арест за кражу

Следователь просил взять курянина под стражу Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 января Курский районный суд отправил под домашний арест жителя Курска. Его подозревают в краже из косметички 47 500 рублей

Ранее судимого, в том числе за кражи, безработного 37-летнего инвалида третьей группы, подозревают в краже по предварительному сговору с причинением значительного ущерба (пп. "а", "в" ч.2 ст.158 УКРФ).

Как следует из представленных суду материалов, днем 6 октября мужчина со своим знакомым были в магазине в селе Клюква Курского района. Там они украли из косметички деньги. А потом ушли и потратили сумму.

Накануне Нового года, вечером 30 декабря инвалида задержали.

Следователь просил взять курянина под стражу, но суд отправил его под домашний арест на месяц и пять суток, сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы региона