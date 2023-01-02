В Курске работают школы юного фигуриста и хоккеиста

Основные новогодние мероприятия сосредоточены в районе Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

В школах юного фигуриста и хоккеиста стартовали первые занятия.

40 мальчишек и девчонок пришли на Губернский каток на улице Ленина, чтобы научиться игре в хоккей и фигурному катанию. Большинство из них первый раз встали на коньки.

Опытные тренеры на первом занятии учили детей правильно падать и держать баланс. Это нужно для того, чтобы ребята почувствовали свое тело.

Продолжительность бесплатных занятий - 45 минут.

Школа юного фигуриста будет работать до 8 января с 10.00 до 11.00, а после праздников: вторник и четверг - 18.30-19.30, суббота: 11.00-12.00.

Школа юного хоккеиста работает также до 8 января с 10.00 до 11.00, после праздников: вторник и четверг: 18.30-19.30, суббота: 11.00-12.00.