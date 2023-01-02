Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт2 января 2023 9:50

В Курске работают школы юного фигуриста и хоккеиста

Продолжительность бесплатных занятий - 45 минут
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Основные новогодние мероприятия сосредоточены в районе Театральной площади

Основные новогодние мероприятия сосредоточены в районе Театральной площади

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В школах юного фигуриста и хоккеиста стартовали первые занятия.

40 мальчишек и девчонок пришли на Губернский каток на улице Ленина, чтобы научиться игре в хоккей и фигурному катанию. Большинство из них первый раз встали на коньки.

Опытные тренеры на первом занятии учили детей правильно падать и держать баланс. Это нужно для того, чтобы ребята почувствовали свое тело.

Продолжительность бесплатных занятий - 45 минут.

Школа юного фигуриста будет работать до 8 января с 10.00 до 11.00, а после праздников: вторник и четверг - 18.30-19.30, суббота: 11.00-12.00.

Школа юного хоккеиста работает также до 8 января с 10.00 до 11.00, после праздников: вторник и четверг: 18.30-19.30, суббота: 11.00-12.00.