В Курске работают школы юного фигуриста и хоккеиста

Основные новогодние мероприятия сосредоточены в районе Театральной площади
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В школах юного фигуриста и хоккеиста стартовали первые занятия.
40 мальчишек и девчонок пришли на Губернский каток на улице Ленина, чтобы научиться игре в хоккей и фигурному катанию. Большинство из них первый раз встали на коньки.
Опытные тренеры на первом занятии учили детей правильно падать и держать баланс. Это нужно для того, чтобы ребята почувствовали свое тело.
Продолжительность бесплатных занятий - 45 минут.
Школа юного фигуриста будет работать до 8 января с 10.00 до 11.00, а после праздников: вторник и четверг - 18.30-19.30, суббота: 11.00-12.00.
Школа юного хоккеиста работает также до 8 января с 10.00 до 11.00, после праздников: вторник и четверг: 18.30-19.30, суббота: 11.00-12.00.