Стали известны подробности пожара на Союзной в Курске

На место ЧП выезжала полиция Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже рассказывала, что в 19:14 1 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в комнате на улице Союзная в Курске.

На место происшествия выехали пожарные трех частей № 5, № 2, №4 Курска, ДСПТ, АСО, полиция, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы, сообщили в ГУ МЧС региона.

Огонь здесь потушили в 19:44. В общем коридоре горел шкаф и вещи.

- Пожарно-спасательные подразделения спасли шесть человек, эвакуировали девять. Пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС региона.

Огонь тушили 30 человек, десять единиц техники.

Ущерб и причину пожара устанавливают.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимают круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.