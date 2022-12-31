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НовостиОбщество31 декабря 2022 11:39

Как будет работать общественный транспорт в Курске в праздничные дни?

Курян просят планировать свои поездки заранее
Кристина ГОРБАТЕНКО
С 1 января в некоторые районы будет курсировать дополнительный льготный транспорт

С 1 января в некоторые районы будет курсировать дополнительный льготный транспорт

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном комитете транспорта и дорог сообщили, что 1 января 2023 года, учитывая снижение пассажиропотока, уменьшится количество подвижного состава на коммерческих маршрутах. Транспорт на маршрутах с предоставлением льгот будет работать по расписанию выходных дней.

В праздничные дни, со 2 по 8 января, весь городской пассажирский транспорт тож \е будет работать по расписанию выходных дней.

Кроме этого, в районы улиц Орловской, 1-й Степной, Гремяченской и Магистрального проезда (район Авиацентра) с 1 января 2023 года будет курсировать дополнительный льготный транспорт.

В комитете советуют курянам заранее планировать свои поездки.