Курян приглашают на "Святки-колядки"

Мероприятие пройдет 14 января Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всех желающих приглашают на фольклорный праздник «Святки-колядки». Он пройдет 14 января в музее «Усадьба А. А. Фета». Начало в 11:00.

На святочных посиделках вы познакомитесь с традициями празднования Святок на Руси, примите участие в забавных играх. А еще каждый гость сможет погадать на судьбу и узнать, что его ждет в новом году!

Билеты приобретайте в кассе музея «Усадьба А.А. Фета» в день праздника.

Проезд до усадьбы - на личном транспорте или на автобусах ПАЗ от Курского областного краеведческого музея (возраст пассажиров от семи лет). Посадка в автобусы – только по предварительной записи. Записаться можно с 9 января по телефону: +7 (4712) 51-15-81. Количество мест ограничено. Оплатить проезд нужно будет в день мероприятия перед выездом от краеведческого музея (ул. Луначарского, 6) 14 января в 10:00. Сбор у музея – в 9:30. Дополнительные справки по тел.: +7-961-191-60-20.