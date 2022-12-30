Под Курском сгорела иномарка

Пожар случился на дороге в результате ДТП Фото: Даниил НАЙХИН

30 декабря в 11.32 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что горит автомобиль. ЧП произошло в Большесолдатском районе на автодороге Суджа-Дьяконово.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №22 Большесолдатского района, сотрудники полиции, работники скорой помощи.

- В результате ДТП огнем поврежден автомобиль «КИЯ-ОПТИМА». Пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС России по Курской области. - Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).