В Курске врачу дали 12 лет колонии за убийство коллеги-медсестры

Разбирательства в суде шли более года Фото: Светлана ВОЛКОВА

29 декабря Курский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело против 31-летнего врача анестезиолога-реаниматолога, осужденного за убийство своей коллеги - 21-летней медсестры к 12 годам лишения свободы в ИК строгого режима

Красивая, умная и подающая большие надежды девушка погибла в марте 2021 года на своем рабочем месте – в Фатежской районной больнице. Со следами удушения ее нашли в лифте.

В ноябре 2021 года Фатежский районный суд Курской области осудил доктора по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", а в мае этого года судебная коллегия по уголовным делам Курского областного суда приговор ввиду существенного нарушения уголовно-процессуального закона отменила. Дело было передано на новое рассмотрение.

В августе этого года Фатежский районный суд огласил приговор, которым признал врача виновным.

Приговор был обжалован обоими сторонами. 29 декабря, апелляция рассмотрела уголовное дело, рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

- Несомненно, есть моя причастность, не согласен с квалификацией, - сказал подсудимый врач.

В итоге Курский областной суд оставил наказание без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Приговор вступил в силу.