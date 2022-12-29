Под Курском в ДТП пострадала 17-летняя девушка

Авария произошла в Рыльском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 28 декабря примерно в 12:20 на втором километре автодороги «Хомутовка-Рыльск-Глушково-Теткино- Березники». В региональном УГИБДД рассказывают, 19-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21140, не справилась с управлением и съехала в правый кювет по ходу движения, после этого машина перевернулась.

В результате ДТП 17-летняя девушка-пассажир получила ранения и была доставлена в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 28 декабря на территории Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 07:40 в районе дома № 59 по улице Широкая, деревни Ворошнево. По предварительным данным, 56-летний водитель, управлял автомобилем «Лада-111930», сбил 31-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена больницу.