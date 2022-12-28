Под Курском сгорел жилой дом

Пожар произошел в Медвенском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 28 декабря в 05:12. Горел дом в селе Гахово Медвенского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. По прибытии огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар.

В региональном ГУ МЧС сообщают, в результате возгорания сгорел деревянный жилой дом. К счастью, никто не пострадал.

Пожар тушили 19 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».