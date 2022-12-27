За сутки у 16 курян подтвердился ковид

В регионе отмечена большая заболеваемость ОРВИ Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 27 декабря с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 149 971 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 16 - за минувшие сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 198 человек, на ИВЛ – девять (пять – инвазивная, четверо – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии от осложнений ковид в регионе скончались 2534 человека. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.