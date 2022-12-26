Суд оштрафовал курянина, обругавшего сотрудника ДПС

Водителя осудили по уголовной статье Фото: Светлана ВОЛКОВА

35-летнего жителя Курска обвиняли в применении насилия в отношении полицейского в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В суде выяснилось, что в сентябре 2022 года инспекторы ДПС остановили водителя автомобиля с признаками алкогольного опьянения.

- Нарушителя пригласили в служебный автомобиль, чтобы составить протокола. Но он применил насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении инспектора ДПС, причинив ему физическую боль. Затем попытался скрыться, но был задержан. После этого водитель снова нанес несколько ударов инспектору и нецензурно обругал его, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.318 УК РФ и назначил штраф в 25 тысяч рублей в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, добавили в ведомстве.