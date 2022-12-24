В 2022 году услугами молочной кухни воспользовались 4755 маленьких курян

Молочную продукцию могу получить дети до двух лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2022 году услугами молочной кухни воспользовались 4755 маленьких жителей города.

Молочная кухня появилась в областном центре в 1983 году. В 2009 году городская администрация решила провести капитальный ремонт помещений и производства, который шел три года. В 2011 году молочная кухня вновь начала радовать малышей и их родителей.

В этом году сотрудники получили от администрации города новый автомобиль-рефрижератор для доставки питания по раздаточным пунктам.

Сейчас учреждение бесплатно обеспечивает специальными и молочными продуктами питания детей первых двух лет жизни из малоимущих семей и семей, в которых одновременно родились трое детей, а также реализовывает свою молочную продукцию на платной основе.

Выдача продукции производится ежедневно без выходных на девяти раздаточных пунктах, расположенных по следующим адресам:

Раздаточный пункт №1 – ул. Никитская, 10;

Раздаточный пункт №2 – ул. Чехова, 9;

Раздаточный пункт №3 – ул. Серегина, 15;

Раздаточный пункт №4 – пр-т Ленинского Комсомола, 52;

Раздаточный пункт №5 – ул. 50 лет Октября, 100;

Раздаточный пункт №6 – ул. Республиканская, 42;

Раздаточный пункт №7 – ул. Энгельса, 90/1;

Раздаточный пункт №8 – пр-д Сергеева, 18;

Раздаточный пункт №9 – пр-т А.Ф. Дериглазова, 9-а.