В Курске прошел рейд по уклонистам

Подобные рейды проходят, как правило рано утром или вечером Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 декабря рано утром сотрудники военного комиссариата Центрального и Сеймского округов совместно с полицейскими посетили юношей, которые не приходят на заседания призывных комиссий.

На этот раз у сотрудников военкомата в списке было 110 адресов.

- Многие призывники сейчас болеют, после того, как вылечатся, придут в военкомат. Некоторые ребята долгое время работают в других городах. Один из призывников уже самостоятельно посетил военкомат, визит остальных ожидается в понедельник. Были и те, кто сознательно уклоняется от воинской обязанности и просто не открывали двери, - рассказали в военкомате.

Сотрудники военкомата в очередной раз напоминают, что при достижении 27-летнего возраста те, кто уклоняется от мероприятий по призыву, вместо военного билета могут получить справку, в которой будет сказано, что гражданин в Вооруженных силах РФ не служил, не имея на то законных оснований.

Кроме этого, в военкомате сказали, что срочников в зону специальной военной операции направлять не будут.