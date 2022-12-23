В Курске открыли памятный знак «Детям войны»

В регионе увековечена память о Второй мировой Фото: Светлана ВОЛКОВА

Памятный знак «Детям войны» установили на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Инициатор создания памятника – региональное отделение общественной организации «Дети войны». В настоящий момент в Курской области проживает около 70 тысяч детей войны, из них в областном центре – более 50 тысяч.

- Дети войны – это целое поколение соотечественников, которое пережило тяжелые годы. Они – та последняя нить, через которую можем передать память о страшных военных годах и годах восстановления после кровопролитной войны, – рассказал на торжественном открытии заместитель главы администрации города Сергей Котляров.