В Курске открылась выставка "7 Я"

Выставка работает в "Звездном" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В выставочном зале городского концертно-творческого центра «Звездный» открылась выставка «7 Я».

В экспозиции - около 70 работ творческой династии Бартеневых — скульптора, заслуженного художника РФ Владимира Ивановича и живописца Юлии Владимировны. Кроме того, представлены художественные фото и картины маслом младшего поколения Бартеневых.

— Хочется отметить не только яркие творческие достижения ваятеля, но и его активное участие в различных городских мероприятиях, например, в конкурсе ледяных скульптур, - сказала, открывая выставку, начальник управления культуры Курска Ирина Мазаева.

Владимир Бартенев — известный курский скульптор, автор памятников писателям Константину Воробьеву, Евгению Носову, маршалу Георгию Жукову на Триумфальной арке, памятника влюблённому («Свидание») на пл. Перекальского и многих других.

Выставка продлится до 10 января.