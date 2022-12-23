Под Курском пьяный водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

Авария произошла в Обоянском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 22 декабря в 19:40 минут на улице Ленина в городе Обоянь. В региональном УГИБДД рассказывают, пьяный 30-летний водитель, без водительских прав, управляя автомобилем ВАЗ-210740, сбил 43-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель с места ДТП скрылся, однако позже его личность удалось установить. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 22 декабря в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в 13:17 на проспекте Кулакова. По предварительным данным, автомобиль «Ауди – 80», под управлением 69-летнего водителя, столкнулся с автобусом ЛИАЗ, за рулем которого был 49-летний водитель.

В результате столкновения 76-летняя женщина-пассажир автобуса получила травмы.