В Курске полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадала женщина

Авария произошла на улице Радищева Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 22 декабря примерно в 17:30 на улице Радищева. В региональном УГИБДД рассказывают, неустановленный водитель, предположительно на автомобиле темного цвета, поворачивая на улицу Садовую, сбил 67-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП Женщина получила травмы, а водитель автомобиля скрылся.

Полиция просит всех очевидцев этого происшествия, либо лиц, которые располагают какой-либо информацией по данному факту происшествия, незамедлительно позвонить по телефону дежурной части: 36-70-01; 36-70-02; либо по телефону 102( с мобильного телефона.)