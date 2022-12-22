Под Курском в ДТП погибла 17-летняя девушка

Столкнулись две иномарки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 21 декабря в 12:00 на 35 километре автодороги «Рыльск-Коренево-Суджа». В региональном УГИБДД рассказывают, автомобиль «Форд Фокус», под управлением 18-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «Мицубиси L200», за рулем которого был 37-летний водитель.

В результате ДТП 17-летняя девушка-пассажир автомобиля «Форд Фокус», скончалась на месте ДТП от полученных ранений. Водители автомобилей получили травмы. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего 21 декабря в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в 07:40 на 23 километре автодороги Р - 298 «Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р - 22 "Каспий" - Кшенский - М-4 "Дон". По предварительным данным, 51-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», не справился с управлением и съехал с дороги в левый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля получил ранения и был доставлен в больницу.