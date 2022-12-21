В Курской области выбрали лучшего народного дружинника

Также определили лучшую народную дружину региона Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В регионе подвели итоги ежегодного областного конкурса «Лучшая народная дружина Курской области». Там, в областной администрации собощают, что конкурсная комиссия признала лучшей народную дружину Касторенского района, лауреатом соревнований стала народная дружина Мантуровского района.

Также стали известны итоги конкурса «Лучший народный дружинник Курской области». В нем приняли участие 66 человек. Победу одержал дружинник из Мантуровского района Евгений Бабенков. Лауреатами конкурса и обладателями наград за второе и третье места, соответственно, стали дружинники из Касторенского района Наталья Гаврилова и Сергей Студеникин.