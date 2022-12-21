В 2022 году в Курске благоустроили 38 дворовых территорий

Дворы благоустраивали в соответствии с индивидуальными проектами и пожеланиями собственников Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2022 году в Курске большое внимание уделяли благоустройству дворовых территорий. Так, за эти 12 месяцев в порядок привели 38 дворов. Работы выполняли в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщают в городской администрации, на эти цели потратили порядка 124 миллионов рублей с учетом дополнительно выделенных средств из областной и городской казны. Дворы благоустраивались в соответствии с индивидуальными проектами и пожеланиями наибольшего числа собственников.

В 2023 году планируют преобразить дворы ряда домов по проспекту Клыкова, улицам Звездной, Мыльникова, Садовой, Белинского, Союзной, Станционной и другие.