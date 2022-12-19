В Курской области мужчина незаконно спилил пять берез

Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном УМВД рассказывают, в Железногорском районе сотрудники уголовного розыска совместно с представителями лесного хозяйства в ходе рейда на территории частного дома ранее неоднократно судимого 47-летнего жителя района обнаружили части срубленных берез, находящихся на административном участке сельского совета.

Мужчина признался, что спилил их без официального разрешения. Он заранее выбрал лесные насаждения недалеко от своего дома и вечером помощью бензопилы спилил пять берез. На своем грузовом автомобиле он перевез их к дому, где порубил на дрова. Часть заготовленного уже успел сжечь.

Общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей. Возместить ее мужчина должен в ближайшее время.

Возбуждено уголовное дело. Курянину может грозить до двух лет лишения свободы со штрафом до двухсот тысяч рублей.