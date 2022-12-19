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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 10:34

В Курской области мужчина незаконно спилил пять берез

Теперь ему может грозить два года тюрьмы
Кристина ГОРБАТЕНКО
Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей

Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном УМВД рассказывают, в Железногорском районе сотрудники уголовного розыска совместно с представителями лесного хозяйства в ходе рейда на территории частного дома ранее неоднократно судимого 47-летнего жителя района обнаружили части срубленных берез, находящихся на административном участке сельского совета.

Мужчина признался, что спилил их без официального разрешения. Он заранее выбрал лесные насаждения недалеко от своего дома и вечером помощью бензопилы спилил пять берез. На своем грузовом автомобиле он перевез их к дому, где порубил на дрова. Часть заготовленного уже успел сжечь.

Общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей. Возместить ее мужчина должен в ближайшее время.

Возбуждено уголовное дело. Курянину может грозить до двух лет лишения свободы со штрафом до двухсот тысяч рублей.