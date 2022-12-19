Под Курском в ДТП погибли два человека

Авария произошла в Обоянском районе Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 17 декабря примерно в 10:35 на 1 километре автодороги «Обоянь - Суджа». В региональном УГИБДД рассказывают, автомобиль «Шевроле Клан», под управлением 39-летнего водителя, столкнулся с встречным автомобилем «ВАЗ-211240», за рулем которого был 30-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-211240» и 35-летняя женщина-пассажир автомобиля «Шевроле Клан» скончались на месте. Водитель автомобиля «Шевроле Клан» получил ранения. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего с 16 по 18 декабря в Курской области зарегистрировано семь ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 17 декабря примерно в 14:20 на 35 километре автодороги «Курск – Поныри», Золотухинского района. По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта», под управлением 33-летнего водителя, столкнулся с встречным автомобилем «ВАЗ-21093», за рулем которого был 70-летний водитель.

В результате ДТП несовершеннолетняя девочка-пассажир автомобиля «Лада Гранта», 2022 года рождения, и 71-летняя женщина-пассажир автомобиля «ВАЗ- 21093» получили ранения и были доставлены в больницу.