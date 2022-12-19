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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 8:11

В Курске на Заводской загорелась мангальная зона летней пристройки

Никто не пострадал
Кристина ГОРБАТЕНКО
Причину пожара выясняют

Причину пожара выясняют

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре на улице Заводской поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 19 декабря в 09:20.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытию огнеборцы незамедлительно стали тушить возгорание. Пожар был локализован в 09:24, справиться с огнем удалось в 09:25.

- Происходило загорание в мангальной зоне летней пристройки на площади десять квадратных метров. Пострадавших нет. Ущерб и причину пожара выясняют, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».