Курский «ЮЗГУ-Атом» одержал 14-ю победу подряд

После вчерашнего игрового дня «ЮЗГУ-Атом» сохранил единоличное лидерство – 45 очков. Фото со страницы ЮЗГУ в VK.

Вчера, 17 декабря, в Курске прошли очередные матчи 5-го тура чемпионата России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. Курский «ЮЗГУ-Атом» продолжил победную серию, переиграв омскую «Омь». Сибирячки лишь во втором сете поупирались. Итоговый счет - 25:21, 27:25, 25:18. Это уже 14-я победа курского клуба кряду. В последний раз наши девушки проигрывали 24 сентября в Череповце «Северянке» (0:3).

В другом поединке дня «Тюмень» в трех партиях уступила дублю калининградского «Локомотива» (11:25, 23:25, 22:25).

После вчерашнего игрового дня «ЮЗГУ-Атом» сохранил единоличное лидерство – 45 очков. Далее располагаются «Северянка» (41) и «Локомотив-2» (33). Сегодня, 18 декабря, «атомные» проведут повторную встречу с «Тюменью». Начало игры в 18:00.