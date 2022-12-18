Курские спасатели деблокировали человека из попавшей в ДТП машины

Фото: сайт ГУ МЧС по Курской области. Фото: Предоставлено "КП"

Курские спасатели помогли человеку выбраться из машины, попавшей в ДТП. Сообщение об аварии поступило в диспетчерскую службу 17 декабря в 15.29. В деревне Полевое Щигровского района столкнулись две легковушки - «десятка» и КИА. Обошлось без жертв, однако сотрудникам МЧС пришлось провести деблокировку одного человека.

В этот же день спасатели работали и на другом вызове, связанном с автомобилями. Утром субботы в деревне Верхние Постоялые дворы Октябрьского района сгорел «Рено Логан». Причины случившегося устанавливаются.