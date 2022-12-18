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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 6:10

Курские спасатели деблокировали человека из попавшей в ДТП машины

Авария случилась в Щигровском районе
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.

Фото: сайт ГУ МЧС по Курской области.

Фото: Предоставлено "КП"

Курские спасатели помогли человеку выбраться из машины, попавшей в ДТП. Сообщение об аварии поступило в диспетчерскую службу 17 декабря в 15.29. В деревне Полевое Щигровского района столкнулись две легковушки - «десятка» и КИА. Обошлось без жертв, однако сотрудникам МЧС пришлось провести деблокировку одного человека.

В этот же день спасатели работали и на другом вызове, связанном с автомобилями. Утром субботы в деревне Верхние Постоялые дворы Октябрьского района сгорел «Рено Логан». Причины случившегося устанавливаются.