В Курской области губернатор назначил еще двух министров

Комитеты преобразовывают в министерства
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
Продолжается формирование Правительства Курской области, губернатор Роман Старовойт объявил о назначении еще двух министров.
Так, комитет по экономике и развитию Курской области преобразован в министерство экономического развития. Руководителем назначен Левон Осипов.
- Министерство осуществляет реализацию единой государственной экономической политики в области в соответствии с законодательством РФ, а также определяет приоритетные направления, цели и задачи социально-экономического развития региона, - сказал Роман Старовойт.
Министерством стал и комитет по физической культуре и спорту Курской области. Министром назначен Алексей Петухов.
- Структура занимается развитием в регионе детского и любительского спорта, спорта высших достижений и для лиц с ограниченными возможностями здоровья, пропагандой здорового образа жизни. Сегодня особый акцент сделан на развитие инфраструктуры, которая станет основой для новых рекордов на десятилетия вперед, - сказал губернатор.