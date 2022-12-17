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НовостиПолитика17 декабря 2022 13:00

В Курской области губернатор назначил еще двух министров

Продолжается формирование регионального Правительства
Кристина ГОРБАТЕНКО
Комитеты преобразовывают в министерства

Комитеты преобразовывают в министерства

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Продолжается формирование Правительства Курской области, губернатор Роман Старовойт объявил о назначении еще двух министров.

Так, комитет по экономике и развитию Курской области преобразован в министерство экономического развития. Руководителем назначен Левон Осипов.

- Министерство осуществляет реализацию единой государственной экономической политики в области в соответствии с законодательством РФ, а также определяет приоритетные направления, цели и задачи социально-экономического развития региона, - сказал Роман Старовойт.

Министерством стал и комитет по физической культуре и спорту Курской области. Министром назначен Алексей Петухов.

- Структура занимается развитием в регионе детского и любительского спорта, спорта высших достижений и для лиц с ограниченными возможностями здоровья, пропагандой здорового образа жизни. Сегодня особый акцент сделан на развитие инфраструктуры, которая станет основой для новых рекордов на десятилетия вперед, - сказал губернатор.