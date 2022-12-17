В 2023 году в Курской области капитально отремонтируют 30 школ

Ремонтные работы начнут в первом квартале следующего года Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В 2022 году в программу масштабной реконструкции в Курской области вошли 19 школ. В учебных заведениях выполнили ремонт кровли, фасада, инженерных систем и коммуникаций, отделку, а также обновили мебель и учебное оборудование.

В областной администрации сообщают, при ремонте большое внимание уделялось качеству. За ходом работ постоянно следили руководители школ, представители районных администраций, специалисты регионального министерства образования и науки.

На большинстве объектов все работы уже завершены, дети вернулись к очному формату обучения в обновленных зданиях. В нескольких школах подрядные организации устраняют выявленные недочеты.

В 2023 году в Курской области комплексный капитальный ремонт пройдет в 30 школах. Активная фаза ремонтных работ начнется в первом квартале следующего года.