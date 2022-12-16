Курская область стала одной из лучших по модернизации первичного звена здравоохранения

В 2022 году в регионе по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» было построено 27 ФАПов Фото: Архив "КП"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в режиме ВКС провел совещание по вопросам реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». На нем положительно отметили успехи Курской области в реализации этого проекта.

- Показатели строительства новых объектов здравоохранения в Курской области одни из лучших в стране.- сообщают в обладминистрации.

Региональная программа является частью одноименного федерального проекта, который направлен на то, чтобы повысить доступность и эффективность медицинской помощи, улучшить условия для пациентов и медицинского персонала.

Так, в 2022 году в регионе по проекту было построено 27 ФАПов и два офиса врача общей практики.