Курский «ЮЗГУ-Атом» начал домашний тур с уверенной победы над «Омью»

После вчерашней победы "атомные" вышли в единоличные лидеры турнира. Фото со страницы ЮЗГУ в VK.

Вчера, 15 декабря, в Курске прошли матчи 5-го тура чемпионата России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. Курский «ЮЗГУ-Атом» продолжил победную серию, одолев в трех партиях «Омь» из Омска.

Выиграв достаточно уверенно первые два сета (25:18, 25:17), наши девушки забуксовали в третьем, но все же склонили чашу весов в свою пользу – 27:25 и итоговые 3:0.

В другом поединке дня дубль калининградского «Локомотива» в трех партиях переиграл «Тюмень» (25:15, 25:17, 25:21).

После вчерашнего игрового дня «ЮЗГУ-Атом» вышел в единоличные лидеры турнира – 39 очков. Далее располагаются череповецкая «Северянка» (38) и «Локомотив-2» (30). Сегодня, 16 декабря, «атомные» сыграют против «Тюмени». Начало в 18:00.