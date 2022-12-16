В Курской области женщина украла детский электромобиль

Женщине может грозить до двух лет тюрьмы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В региональном УМВД рассказывают, 28-летняя жительница Железногорска на известном маркетплейсе заказала детский электромобиль, стоимостью 30 тысяч рублей. Придя в пункт выдачи, она забрала товар, не заплатив за него. Об этом в полицию заявили представители администрации торговой площадки.

Полицейские выяснили, что, оказывается, в личном кабинете торговой площадки женщина указала выдуманную фамилию и номер банковской карты, деньги на которую переводить не планировала. Выбрала дорогостоящую детскую электромашину, заказала без предоплаты, с отложенным платежом. Когда пришла забирать товар, воспользовалась тем, что в павильоне было много людей. Быстро взяла машину и ушла, не дождавшись проведения оплаты.

Позже с женщиной связался администратор маркетплейса и объяснил ей, что нужно оплатить товар, но это вызвало у горожанки недоумение. Она пыталась убедить продавца, что никого товара не получала и вовсе потеряла телефон, которым в корыстных целях могли воспользоваться злоумышленники.

Тогда домой к воровке прибыли, там они и обнаружили украденную машину.

Возбуждено уголовное дело. Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.