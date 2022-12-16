В Горшеченском районе Курской области незаконно спилили клен

Ущерб, нанесенный гослесфонду, составил более 24 тысяч рублей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В ходе патрулирования сотрудники министерства природных ресурсов и прокуратуры Горшеченского района обнаружили незаконную рубку в Горшеченском районе. Кто-то спилил клен на территории урочища Зверево. Ущерб, нанесенный гослесфонду, составил более 24 тысяч рублей.

В настоящий момент полиция устанавливает личность нарушителя. В региональном министерстве природных ресурсов сообщают, поскольку ущерб от незаконной рубки превышает пять тысяч рублей, то дровосеку, спилившему клен, может грозить уголовная ответственность.

Инспекторы министерства продолжают патрулирования гослесфонда.