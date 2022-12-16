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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 10:32

В Горшеченском районе Курской области незаконно спилили клен

Правонарушитель может грозить уголовная ответственность
Кристина ГОРБАТЕНКО
Ущерб, нанесенный гослесфонду, составил более 24 тысяч рублей

Ущерб, нанесенный гослесфонду, составил более 24 тысяч рублей

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В ходе патрулирования сотрудники министерства природных ресурсов и прокуратуры Горшеченского района обнаружили незаконную рубку в Горшеченском районе. Кто-то спилил клен на территории урочища Зверево. Ущерб, нанесенный гослесфонду, составил более 24 тысяч рублей.

В настоящий момент полиция устанавливает личность нарушителя. В региональном министерстве природных ресурсов сообщают, поскольку ущерб от незаконной рубки превышает пять тысяч рублей, то дровосеку, спилившему клен, может грозить уголовная ответственность.

Инспекторы министерства продолжают патрулирования гослесфонда.