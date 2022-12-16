В ДТП под Курском один человек погиб и пятеро пострадали

Авария произошла днем 15 декабря Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 15 декабря примерно в 15:10 на 30 километре автодороги «Курск-Воронеж – Р-22 «Каспий». В региональном УГИБДД рассказывают, автомобиль «УАЗ-3962», под управлением 73-летнего водителя, столкнулся с встречным автомобилем «МАН» с полуприцепом, за рулем которого был 32-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ скончался, а пять его пассажиров, 69, 66, 67, 74 и 73 лет, получили ранения и были доставлены в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 15 декабря в Курской области зарегистрировано 15 ДТП с материальным ущербом. За вождение в пьяном виде отстранены от управления ТС четыре водителя. Помимо этого, 51 пешеход нарушил ПДД РФ.