В Курской области от коронавируса умерла 84-летняя женщина

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 204 человека Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 16 декабря, в Курской области еще 39 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 149 680 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 204 человека, на ИВЛ – 10 (5 – инвазивная, 5 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончалось 2533 человека. К сожалению, не обошлось без летальных случаев и за последние сутки - умерла 84-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.