Артист Борис Галкин закроет в Курске Музыкальный фестиваль

Концерт пойдет в КЦ "Свиридовский" Фото: Светлана ВОЛКОВА

16 декабря, в день рождения композитора Георгия Свиридова, состоится торжественное закрытие фестиваля, концерт объединит в себе театр, музыку и балет.

Ранее в мероприятии планировалось участие народного артиста РСФСР Александра Михайлова, но в связи с болезнью его выступление отменяется.

В церемонии закрытия XXIII Музыкального фестиваля им. Г.В. Свиридова примет участие заслуженный артист РФ Борис Галкин – советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, композитор.

Также выступят артисты Имперского Русского балета, они представят зрителям фрагменты из известных балетов. Солисты Курской филармонии исполнят цикл романсов Георгия Свиридова, написанных на стихи А. Пушкина.