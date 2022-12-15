15 декабря курян приглашают на бесплатный киносеанс

В регионе под эгидой Облкинофонда проходит много интересных мероприятий в течение года Фото: Светлана ВОЛКОВА

Бесплатный показ мультфильма «Суворов. Великое путешествие» состоится 15 декабря. В Курской области продолжается I Всероссийский фестиваль историко-героического и патриотического кино «Курская дуга». Мероприятие является частью подготовки праздничной программы к 80-летию победы в Курской битве.

В 19:00 в кинотеатре «Юность» зрители смогут посмотреть исторический мультфильм Бориса Черткова «Суворов. Великое путешествие». Также курянам покажут документальный фильм Даниила Меркулова «На дальних рубежах» из цикла «Курск. Хроники 1000-летия».

Бесплатные пригласительные можно получить в кассах драмтеатра им. А.С. Пушкина, областной филармонии, кинотеатра «Юность», КТЦ «Звездный». Дополнительная информация - по телефону 52-98-20.